Вовк с судьями, экс-прокурором и экс-нардепом мог праздновать свое "спасение" от увольнения

Судья Вовк праздновал в ресторане вместе с коллегами, экс-прокурором и экс-нардепом. Скриншот из видео

Главу ОАСК Павла Вовка, скандально известных судей, бывших прокурора и нардепа заметили за общим празднованием в загородном ресторане в день, когда суд признал противоправным и отменил заключение о несоответствии Вовка критериям добропорядочности и профессиональной этики.

Источник: расследование "Украинской правды" "Волчья стая. Один вечер из жизни председателя окружного административного суда Павла Вовка"

Дословно: "Посещение загородного ресторана происходило 15 сентября. По стечению обстоятельств именно в тот день, 15 сентября, Киевский областной окружной административный суд вынес решение в пользу руководителя ОАСК Павла Вовка, признав противоправным и отменив заключение о несоответствии судьи Вовка критериям добропорядочности и профессиональной этики. А это значит, что судья Вовк сможет еще раз избраться руководителем ОАСК".

Детали: По словам члена правления фонда DEJURE и Автомайдан, экс-члена Общественного совета добродетели Романа Маселко, это решение суда является важным для Вовка, поскольку он должен проходить квалификационное оценивание.

Если судья будет проходить оценивание, то заключение Общественного совета добродетели о его несоответствии критериям добропорядочности и профессиональной этики усложнит для Вовка прохождение оценивания. А это может в свою очередь может привести к его увольнению.

Почему это важно: Оценка судьи проходит в коллегии Высшей квалификационной комиссии судей, состоящей из 4 человек. Чтобы судья прошел оценивание, нужно, чтобы большинство – то есть 3 члена – проголосовало за судью.

Если же есть негативное заключение ОСД, то судья (даже если эти 3 проголосуют за него – ред.) должен будет пройти еще один этап оценивания, где соберутся все 16 членов ВККС. За судью должны проголосовать 11 человек. Если проголосует меньше, то судья считается таким, что не прошел оценивание, и он должен быть уволен. То есть заключение ОСД значительно усложняет процедуру порождения оценки для судьи и увеличивает шансы на увольнение.

На скандально известных "пленках Вовка", можно услышать доказательства того, что Киевский областной окружной админсуд находится под влиянием Вовка и принимает нужные Вовку решения.

В частности, на пленках слышно, как коллега Вовка судья Аблов рассказывает, как идет договариваться к руководителю областного суда относительно решения судьи Кушновой, которая на этот раз и спасла Вовка.

Что было раньше: Журналисты УП заметили руководителя скандального Окружного административного суда Киева Павла Вовка во время празднования в загородном ресторане в кругу скандально известных судей, экс-прокурора и экс-нардепа.

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