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Кличко опроверг договоренности с Аваковым в связи с назначением Крищенко своим заместителем

Вторник, 5 октября 2021, 12:27
Кличко опроверг договоренности с Аваковым в связи с назначением Крищенко своим заместителем

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что назначение бывшего руководителя киевского главка Нацполиции Андрея Крищенко его заместителем не обсуждалось с экс-министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Источник: Виталий Кличко в интервью "РБК-Украина".

Прямая речь: "Официально заявляю: с Аваковым я разговаривал несколько месяцев назад, еще до его увольнения. Назначение Крищенко на эту должность с Аваковым не обсуждалось. Я сделал предложение Крищенко исходя исключительно из его профессиональных качеств.

Поскольку обеспечение безопасности является одной из ключевых задач в городе. И уверен, что на местах этим должны заниматься профессиональные и опытные люди, компетентные эксперты".

Детали: На вопрос о том, что одно из последних кадровых решений Кличко вызвало разговоры о существовании якобы политического союза мэра с Аваковым, Кличко ответил, что считает Крищенко одним из компетентных профессионалов, что он показал за время своей работы на должности руководителя киевского главка Нацполиции.

"Поэтому и было сделано предложение, которое он принял", - сказал Кличко.

Предыстория:

  • Мэр Киева Кличко планирует вести свою партию "УДАР" на парламентские выборы 2023 года, а сам баллотироваться в президенты пока не планирует.
  • 23 сентября бывший руководитель полиции Киева Крищенко был назначен заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам самоуправления.
  • В декабре 2015 года Крищенко был назначен начальником ГУ Нацполиции в Киеве и проработал на этой должности до 10 августа 2021, когда был удовлетворен его рапорт об отставке.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковВиталий Кличко
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