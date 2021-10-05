Кличко опроверг договоренности с Аваковым в связи с назначением Крищенко своим заместителем
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что назначение бывшего руководителя киевского главка Нацполиции Андрея Крищенко его заместителем не обсуждалось с экс-министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
Источник: Виталий Кличко в интервью "РБК-Украина".
Прямая речь: "Официально заявляю: с Аваковым я разговаривал несколько месяцев назад, еще до его увольнения. Назначение Крищенко на эту должность с Аваковым не обсуждалось. Я сделал предложение Крищенко исходя исключительно из его профессиональных качеств.
Поскольку обеспечение безопасности является одной из ключевых задач в городе. И уверен, что на местах этим должны заниматься профессиональные и опытные люди, компетентные эксперты".
Детали: На вопрос о том, что одно из последних кадровых решений Кличко вызвало разговоры о существовании якобы политического союза мэра с Аваковым, Кличко ответил, что считает Крищенко одним из компетентных профессионалов, что он показал за время своей работы на должности руководителя киевского главка Нацполиции.
"Поэтому и было сделано предложение, которое он принял", - сказал Кличко.
Предыстория:
- Мэр Киева Кличко планирует вести свою партию "УДАР" на парламентские выборы 2023 года, а сам баллотироваться в президенты пока не планирует.
- 23 сентября бывший руководитель полиции Киева Крищенко был назначен заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам самоуправления.
- В декабре 2015 года Крищенко был назначен начальником ГУ Нацполиции в Киеве и проработал на этой должности до 10 августа 2021, когда был удовлетворен его рапорт об отставке.