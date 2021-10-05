Во Франции за 70 лет 216 тысяч человек стали жертвами сексуального насилия духовенства - отчет

Масштабное французское расследование, которое будет представлено во вторник, показало, что примерно 216 тысяч человек могли стать жертвами сексуального насилия со стороны священников и других священнослужителей в католической церкви Франции за последние 70 лет.

Источник: агентство АР, "Европейская правда"

Детали: Документ на 2500 страниц был подготовлен независимой комиссией, которая проводила расследование в течение 2,5 лет.

Число жертв может приблизиться к 330 000, если учитывать и злоупотребления, совершенные светскими членами церкви.

Расследование заказала католическая церковь Франции в 2018 году после ряда скандалов в других странах. В отчете говорится, что в течение 70 лет в церкви работало около 3 тысяч насильников детей, две трети из них были священниками.

Председатель комиссии Жан-Марк Сове отметил, что около 80% жертв - мужчины.

"Последствия очень серьезные. Около 60% мужчин и женщин, подвергшихся сексуальному насилию, сталкиваются с серьезными проблемами в своей личной или половой жизни", - сказал Сове.

Оливье Савиньяк, председатель ассоциации жертв "Parler et Revivre" ("Говори и живи снова"), которая присоединилась к расследованию, сказал агентству, что высокий коэффициент жертв на одного обидчика особенно "ужасен для французского общества, для католической церкви".

Комиссия фиксировала воспоминания жертв и свидетелей, изучала архивы церкви, судов, полиции и прессы, начиная с 1950-х годов. На горячую линию, созданную в начале расследования, поступило около 6500 звонков от возможных жертв или людей, которые сказали, что знают жертв насилия.

Большинство дел, рассмотренных комиссией, считаются слишком старыми для судебного преследования по французскому законодательству.

Комиссия выдала 45 рекомендаций относительно того, как предотвратить злоупотребления в будущем. Они включают подготовку священников и других священнослужителей, пересмотр правового кодекса, который Ватикан использует для управления церковью, и содействие политике признания и компенсации жертвам.