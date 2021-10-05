Пик заболеваемости ковидом ожидается в конце октября – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что заболеваемость Covid-19 среди украинцев достигнет пика в конце октября – начале ноября.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Данилова журналистам в Офисе президента во вторник

Прямая речь: "Система здравоохранения подготовилась так, что мы имеем 80 тысяч койко-мест, подготовленных для лечения наших граждан. По нашим прогнозам, пик заболеваемости мы ожидаем на конец этого месяца – начало следующего. Мы считаем, что общее количество заболевших, которые к тому моменту будут находиться на этих койках, будет на уровне 50-55 тысяч. Это довольно большая нагрузка".

Детали: По словам секретаря СНБО, в настоящее время Украина находится в середине эпидемии.

Данилов также призвал журналистов к совместной с СНБО работе по информированию населения.

Напомним: 8 областей Украины уже находятся в "оранжевой" зоне эпидемической опасности из-за COVID-19.

Кроме того, уже на днях в "красной" зоне будет Львов.