Бывшая глава правительства Дании обвинила экс-президента Франции в домогательствах

Бывшая премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмидт обвинила бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена в том, что он щупал ее за бедро.

Об этом говорится в опубликованных датской прессой отрывках из мемуаров экс-премьера, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Я увидела, как Жискар д'Эстен, сидевший возле меня, хватает меня за бедро под столом. Это было совершенно безумно. Я спросила себя, что происходит, я поменяла место, и все закончилось", – написала бывший лидер социал-демократов в своей книге.

Ее встреча с бывшим президентом Франции состоялась за ужином в посольстве Франции в Копенгагене в 2002 или 2003 году.

Тогда Торнинг-Шмидт участвовала в Европейской конвенции, созданной для разработки проекта конституции ЕС и возглавляемой бывшим лидером Франции, который умер в декабре прошлого года.

"В наши дни это было бы расценено как сексуальные домогательства. Тогда так не было. Это было другое время, но я восприняла это как неуместный жест, и ситуация меня очень разозлила", – сказала Торнинг-Шмидт.

Торнинг-Шмидт была первой женщиной, возглавившей правительство Дании между 2011 и 2015 годами.

Она возглавляла Социал-демократическую партию в 2005-15 годах после карьеры в Брюсселе, а после ухода из правительства руководила группой помощи Save the Children в 2016-18 годах.

Ранее Жискар д'Эстена обвинила в домогательствах немецкая журналистка общественного вещателя WDR Энн-Кэтрин Штраке.

В жалобе, поданной в прошлом году, она сказала, что он трижды дотронулся до ее ягодиц во время интервью в своем парижском офисе.

Валери Жискар д'Эстен был президентом Франции с 1974 по 1981 год. Он умер от осложнений коронавируса в конце прошлого года.