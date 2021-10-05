Стефанчук закрыл заседание Рады, кивая на отсутствие повестки дня

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук закрыл пленарное заседание во вторник из-за отсутствия утвержденной повестки дня.

Источник: трансляция заседания 5 октября

Прямая речь: "Ситуация такая. Учитывая, что согласительный совет, как об этом сегодня заявлялось в самом начале, не утвердил повестку дня, которую мы сегодня должны были рассматривать, и мы это обсудили на собрании руководителей фракций и групп, было внесено предложение тремя фракциями и группами.

Они обратились к председателю Верховной Рады безотлагательно собрать согласительный совет и определиться все-таки по повестке дня, по которой мы будем проходить. Учитывая, что повестка дня не утверждена, я, как председательствующий, вынужден объявить закрытым пленарное заседание Верховной Рады Украины".

Детали: Стефанчук выразил надежду, что согласительный совет безотлагательно утвердит повестку дня и Рада продолжит работу уже в среду 6 октября.

Что было раньше: Во вторник народные депутаты отстранили председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня. 7 октября нардепы должны голосовать его отставку.

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