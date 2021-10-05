Стефанчук закрыл заседание Рады, кивая на отсутствие повестки дня
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук закрыл пленарное заседание во вторник из-за отсутствия утвержденной повестки дня.
Источник: трансляция заседания 5 октября
Прямая речь: "Ситуация такая. Учитывая, что согласительный совет, как об этом сегодня заявлялось в самом начале, не утвердил повестку дня, которую мы сегодня должны были рассматривать, и мы это обсудили на собрании руководителей фракций и групп, было внесено предложение тремя фракциями и группами.
Они обратились к председателю Верховной Рады безотлагательно собрать согласительный совет и определиться все-таки по повестке дня, по которой мы будем проходить. Учитывая, что повестка дня не утверждена, я, как председательствующий, вынужден объявить закрытым пленарное заседание Верховной Рады Украины".
Детали: Стефанчук выразил надежду, что согласительный совет безотлагательно утвердит повестку дня и Рада продолжит работу уже в среду 6 октября.
Что было раньше: Во вторник народные депутаты отстранили председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня. 7 октября нардепы должны голосовать его отставку.
Предыстория:
- 30 сентября фракция "Слуга народа" инициировала сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Глава фракции Давид Арахамия объяснил такой шаг "регламентной войной", развязанной Разумковым, и различием во взглядах.
- 2 октября нардепы "Слуги народа" на "выездном заседании" в Трускавце собрали необходимые подписи за отставку Разумкова и договорились уже 4 октября приступить к процедуре отзыва действующего спикера.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Разумков должен был поддерживать позицию партии в вопросе санкций или борьбы с олигархами, но он пошел другим путем и вызвал много вопросов у фракции "Слуга народа". Несмотря на то, что спикер должен сохранять нейтралитет, президент упрекнул его за то, что тот перестал быть членом его команды.
- Основным кандидатом на должность главы Верховной Рады рассматривают первого вице-спикера Руслана Стефанчука.