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Девушка Саакашвили из "Слуги народа" приехала в Грузию

Вторник, 5 октября 2021, 16:14
Девушка Саакашвили из Слуги народа приехала в Грузию
Лиза Ясько, фото с ее Facebook-страницы

Депутат Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Лиза Ясько, у которой роман с Михеилом Саакашвили, приехала в Грузию, где ее возлюбленный сидит в СИЗО.

Источник: телеканал "Формула", издание "Новости-Грузия"

Детали: Журналисты заметили Ясько у следственного изолятора в городе Рустави, куда Саакашвили был помещен после задержания 1 октября.

Она воздержалась от общения с журналистами.

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Предыстория: По данным СМИ, Саакашвили въехал в Грузию, спрятавшись в вентиляционной кабине трейлера. Позднее Саакашвили был арестован в одной из квартир по обвинению в незаконном пересечении границы.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения Саакашвили в Украину, поскольку у него есть украинское гражданство.

При этом Грузия не намерена выдавать Киеву своего экс-президента.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к шести годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиГрузияСлуга народа
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