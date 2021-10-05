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Украина внесет в ООН обновленную резолюцию относительно оккупации Крыма – Зеленский

Вторник, 5 октября 2021, 17:20
Украина внесет в ООН обновленную резолюцию относительно оккупации Крыма – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца года Украина внесет на рассмотрение в Генассамблее ООН обновленные резолюции относительно ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "До конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи обновленные резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации оккупированного полуострова".

Детали: Об этом Зеленский заявил во время встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Он рассказал, что во время встречи в Киеве обсудил с израильским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке и вызовы безопасности, которые сейчас стоят перед Украиной из-за войны на Донбассе, и временной оккупации Россией украинского полуострова Крым.

Напомним: 

  • Управление верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало отчет Украине, в котором зафиксировали увеличение нарушений "тишины" на Донбассе, по сравнению с предыдущим периодом, а также возросло количество жертв среди мирного населения на 51%.

Украинская правда

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Темы: ООНЗеленскийКрым
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