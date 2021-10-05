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В Киеве ребенок выпал с балкона 21-го этажа

Вторник, 5 октября 2021, 18:09
В Киеве ребенок выпал с балкона 21-го этажа
фото: pixabay

В столице на Харьковском шоссе 8-летний мальчик выпал с балкона квартиры на 21-м этаже.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "8-летний мальчик выпал с балкона квартиры на 21-м этаже. Он проживал с родителями в этом же доме.

Сейчас полицейские опрашивают родных погибшего, соседей, свидетелей и очевидцев, чтобы выяснить причины и обстоятельства".

Детали: Информация о происшествии поступила в столичную полицию в 16.20.

Мальчик выпал из квартиры многоэтажки на Харьковском шоссе и погиб на месте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и медики.

После проведения первоочередных следственных действий события полиция даст правовую квалификацию.

Украинская правда
Темы: Киев
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