В Киеве ребенок выпал с балкона 21-го этажа

В столице на Харьковском шоссе 8-летний мальчик выпал с балкона квартиры на 21-м этаже.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "8-летний мальчик выпал с балкона квартиры на 21-м этаже. Он проживал с родителями в этом же доме.

Сейчас полицейские опрашивают родных погибшего, соседей, свидетелей и очевидцев, чтобы выяснить причины и обстоятельства".

Детали: Информация о происшествии поступила в столичную полицию в 16.20.

Мальчик выпал из квартиры многоэтажки на Харьковском шоссе и погиб на месте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и медики.

После проведения первоочередных следственных действий события полиция даст правовую квалификацию.