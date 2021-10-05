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Ткаченко отреагировал на расследование Pandora Papers по Одесской киностудии

Вторник, 5 октября 2021, 19:27
Ткаченко отреагировал на расследование Pandora Papers по Одесской киностудии
Фото: Екатерина Хорощак, УП

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что компания Cinema Love Ltd по расследованию Pandora Papers, в котором министра обвинили в попытке захвата контроля над Одесской киностудией, является легальной и зарегистрирована в Великобритании.

Источник: Ткаченко во время брифинга, которого цитирует "Суспільне"

Прямая речь Ткаченко: "Я владелец был Одесской киностудии в различных пропорциях с 2006 года. Как купить что-то у себя можно, я не знаю.

А компания, о которой вспоминают - легальная компания, зарегистрированная в Англии, она в открытых реестрах. С 2020 я не являюсь владельцем Одесской киностудии ".

Предыстория:

  • Согласно расследованию Pandora Papers, в 2016 году Ткаченко получил в качестве подарка права на британскую компанию Big Boom LTD, которую позже переименовал в Cinema Love LTD.
  • В расследовании Pandora Papers говорится, что Ткаченко пытался захватить Одесскую киностудию.
  • В июне 2020 Ткаченко продал свой пакет акций ЗАО "Одесская киностудия" в размере 25% -1 акция банкиру Александру Морозову.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТкаченкоОдесса
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