Ткаченко отреагировал на расследование Pandora Papers по Одесской киностудии
Вторник, 5 октября 2021, 19:27
Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что компания Cinema Love Ltd по расследованию Pandora Papers, в котором министра обвинили в попытке захвата контроля над Одесской киностудией, является легальной и зарегистрирована в Великобритании.
Источник: Ткаченко во время брифинга, которого цитирует "Суспільне"
Прямая речь Ткаченко: "Я владелец был Одесской киностудии в различных пропорциях с 2006 года. Как купить что-то у себя можно, я не знаю.
А компания, о которой вспоминают - легальная компания, зарегистрированная в Англии, она в открытых реестрах. С 2020 я не являюсь владельцем Одесской киностудии ".
Предыстория:
- Согласно расследованию Pandora Papers, в 2016 году Ткаченко получил в качестве подарка права на британскую компанию Big Boom LTD, которую позже переименовал в Cinema Love LTD.
- В расследовании Pandora Papers говорится, что Ткаченко пытался захватить Одесскую киностудию.
- В июне 2020 Ткаченко продал свой пакет акций ЗАО "Одесская киностудия" в размере 25% -1 акция банкиру Александру Морозову.