Ткаченко отреагировал на расследование Pandora Papers по Одесской киностудии

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что компания Cinema Love Ltd по расследованию Pandora Papers, в котором министра обвинили в попытке захвата контроля над Одесской киностудией, является легальной и зарегистрирована в Великобритании.

Источник: Ткаченко во время брифинга, которого цитирует "Суспільне"

Прямая речь Ткаченко: "Я владелец был Одесской киностудии в различных пропорциях с 2006 года. Как купить что-то у себя можно, я не знаю.

А компания, о которой вспоминают - легальная компания, зарегистрированная в Англии, она в открытых реестрах. С 2020 я не являюсь владельцем Одесской киностудии ".

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