Новости 5 октября: нападение на журналистов, отставка Разумкова

На журналистов "Схем" охрана совершила нападение в "Укрэксимбанка"; Рада будет голосовать за отставку Разумкова - актуальные новости 5 октября.

О нападении на журналистов

На журналистов "Схем" совершили нападение в государственном "Укрэксимбанка" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Сообщается, что Мецгеру не понравилось один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты".

Журналисты сообщают, что сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали 2 камеры, карты с записью. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

О Разумкове

Верховная Рада поддержала предложение голосовать за отставку своего председателя Дмитрия Разумкова в четверг 7 октября.

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