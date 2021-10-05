"Схемы" обвинили "Укрэксимбанк" во лжи относительно формата интервью

Ведущая программы "Схемы" Наталья Седлецкая, на съемочную группу которой напали сотрудники государственного "Укрэксимбанка", сообщила, издание не соглашалось на формат off the record, в котором уверяла пресс-служба банка.

Источник: Седлецкая в Facebook

Прямая речь Седлецкой: "Интересно было узнать от боссов Укрэксимбанка, что на самом деле они вчера с нашими журналистами общались на условиях off the record (т.е. не под запись).

Когда редакция письменно просит интервью за три недели до эфира, а затем в определенный день и время приходят журналист и оператор с двумя камерами - это разговор on the record".

Детали: Она рассказала, что журналист не получил определенных ответов от главы госбанка, поэтому продолжал их задавать, а оператор все это снимал на видео. Также Седлецкая объяснила, что съемочная группа продолжала съемки, поскольку видела, что сотрудники банка настроены агрессивно, и пыталась зафиксировать это на пленку.

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