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"Схемы" обвинили "Укрэксимбанк" во лжи относительно формата интервью

Вторник, 5 октября 2021, 21:33
Схемы обвинили Укрэксимбанк во лжи относительно формата интервью
журналист и оператор, фото схем

Ведущая программы "Схемы" Наталья Седлецкая, на съемочную группу которой напали сотрудники государственного "Укрэксимбанка", сообщила, издание не соглашалось на формат off the record, в котором уверяла пресс-служба банка.

Источник: Седлецкая в Facebook

Прямая речь Седлецкой: "Интересно было узнать от боссов Укрэксимбанка, что на самом деле они вчера с нашими журналистами общались на условиях off the record (т.е. не под запись).

Когда редакция письменно просит интервью за три недели до эфира, а затем в определенный день и время приходят журналист и оператор с двумя камерами - это разговор on the record".

Детали: Она рассказала, что журналист не получил определенных ответов от главы госбанка, поэтому продолжал их задавать, а оператор все это снимал на видео. Также Седлецкая объяснила, что съемочная группа продолжала съемки, поскольку видела, что сотрудники банка настроены агрессивно, и пыталась зафиксировать это на пленку.

Предыстория:

  • 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Сообщалось, что Мецгеру не понравилось один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".
  • Журналист смог записать то, что происходило на аудио. Представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.
  • По факту препятствования профессиональной деятельности журналистов "Схем" столичные дознаватели открыли уголовное производство.
  • Журналистов пригласили для проведения допроса в качестве потерпевших. Прокуратура также опросит представителей банка.
  • "Укрэксимбанк" в свою очередь обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям. В полиции УП сообщили, что заявления банка не получали.

Украинская правда

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Темы: банкиСМИКиев
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