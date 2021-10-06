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Богдан назвал ошибкой вписать Богуцкую в список "слуг"

Среда, 6 октября 2021, 00:19
Богдан назвал ошибкой вписать Богуцкую в список слуг

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в комментариях к сообщению "слуги" Елизаветы Богуцкой пожалел, что вписал ее в список партии.

Источник: комментарий Богдана под постом Богуцкой в ​​Facebook

Детали: В частности, в своем посте Богуцкая написала, что спикер ВР Дмитрий Разумков пригласил ее на съезд "Слуги народа" в 2019 году, где она была названа сотой в списке партии, который был озвучен на съезде. По словам Богуцкой, в список ее вносил Андрей Богдан.

В комментариях к сообщению Богдан написал, что включить Богуцкую в список было "ошибкой".

 

Дословно Богдан: "Раз ты уже меня упомянула, так знай, я совершил ошибку, когда пригласил тебя в список. И сейчас тобой управляет не совесть, а зарплата. Очень же не хочется терять такую приличную сумму, понимаю. Но, Лиза, тогда бери деньги и молчи.

А читать тебя противно. Отписался".

Напомним: Два года назад Богдан рассказал, что в партии "Слуга народа" есть психически больные и безумные нардепы, и "часть людей пришла реально с Фейсбука, как Лиза Богуцкая".

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Темы: Богдан
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