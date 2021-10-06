Байден разговаривал с Си Цзиньпином о Тайване

Президент США Джо Байден беседовал с президентом Китая Си Цзиньпином о Тайване и они согласились соблюдать Тайваньское соглашение.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Джо Байдена

Прямая речь: "Я говорил с Си о Тайвань. Мы согласились ... мы будем придерживаться Тайваньского соглашения ...

Мы ясно дали понять, что я не думаю, что он должен делать что-либо, кроме соблюдения соглашения ".

Что предшествовало: 56 китайских боевых самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня - это самое большое из когда-либо зарегистрированных вторжений ВВС Китая.

Напомним: