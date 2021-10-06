Байден разговаривал с Си Цзиньпином о Тайване
Среда, 6 октября 2021, 03:15
Президент США Джо Байден беседовал с президентом Китая Си Цзиньпином о Тайване и они согласились соблюдать Тайваньское соглашение.
Источник: Reuters со ссылкой на заявление Джо Байдена
Прямая речь: "Я говорил с Си о Тайвань. Мы согласились ... мы будем придерживаться Тайваньского соглашения ...
Мы ясно дали понять, что я не думаю, что он должен делать что-либо, кроме соблюдения соглашения ".
Что предшествовало: 56 китайских боевых самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня - это самое большое из когда-либо зарегистрированных вторжений ВВС Китая.
Напомним:
- Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами.
- Тайвань в течение года или более жаловался на неоднократные миссии китайских военно-воздушных сил у острова.
- Штаты выразили обеспокоенность "провокационной военной деятельностью" Китая в отношении Тайваня и заявили, что продолжат оказывать поддержку Тайваню.