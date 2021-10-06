Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден разговаривал с Си Цзиньпином о Тайване

Среда, 6 октября 2021, 03:15
Байден разговаривал с Си Цзиньпином о Тайване

Президент США Джо Байден беседовал с президентом Китая Си Цзиньпином о Тайване и они согласились соблюдать Тайваньское соглашение.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Джо Байдена

Прямая речь: "Я говорил с Си о Тайвань. Мы согласились ... мы будем придерживаться Тайваньского соглашения ...

Мы ясно дали понять, что я не думаю, что он должен делать что-либо, кроме соблюдения соглашения ".

Что предшествовало: 56 китайских боевых самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня - это самое большое из когда-либо зарегистрированных вторжений ВВС Китая.

Напомним:

  • Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами.
  • Тайвань в течение года или более жаловался на неоднократные миссии китайских военно-воздушных сил у острова.
  • Штаты выразили обеспокоенность "провокационной военной деятельностью" Китая в отношении Тайваня и заявили, что продолжат оказывать поддержку Тайваню.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденКитайСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Байден
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп
Последние новости
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
Все новости...
Реклама: