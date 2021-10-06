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Главные новости вторника и ночи: Разумков, "Схемы" и "Укрэксимбанк"

Среда, 6 октября 2021, 08:00

Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний на 2 дня; журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения в государственном "Укрэксимбанке" - актуальные новости 5 октября.

О Разумкове

Нардепы отстранили председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на 2 дня. Свое предложение инициаторы аргументировали якобы "грубым нарушением регламента" со стороны Разумкова.

Рада поддержала предложение голосовать за отставку Разумкова в четверг 7 октября.

Разумков будет судиться, если его незаконно лишат мандата народного депутата.

Он заявил, что его удалили из фракционных чатов "Слуги народа".

О нападении на журналистов

На журналистов "Схем" совершили нападение в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Сообщается, что Мецгеру не понравился один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты".

Журналисты сообщают, что сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали 2 камеры, карты с записью. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения.

Ведущая "Схем" Наталья Седлецкая сообщила, что издание не соглашалось на формат off the record, в котором уверяла пресс-служба банка.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство государственного "Укрэксимбанка" должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами.

О других важных новостях

Украина стала четвертой в мире по суточной смертности от COVID-19.

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Украинская правда
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