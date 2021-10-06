Главные новости вторника и ночи: Разумков, "Схемы" и "Укрэксимбанк"
Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний на 2 дня; журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения в государственном "Укрэксимбанке" - актуальные новости 5 октября.
О Разумкове
Нардепы отстранили председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на 2 дня. Свое предложение инициаторы аргументировали якобы "грубым нарушением регламента" со стороны Разумкова.
Рада поддержала предложение голосовать за отставку Разумкова в четверг 7 октября.
Разумков будет судиться, если его незаконно лишат мандата народного депутата.
Он заявил, что его удалили из фракционных чатов "Слуги народа".
О нападении на журналистов
На журналистов "Схем" совершили нападение в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
Сообщается, что Мецгеру не понравился один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты".
Журналисты сообщают, что сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали 2 камеры, карты с записью. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.
Журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения.
Ведущая "Схем" Наталья Седлецкая сообщила, что издание не соглашалось на формат off the record, в котором уверяла пресс-служба банка.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство государственного "Укрэксимбанка" должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами.
О других важных новостях
Украина стала четвертой в мире по суточной смертности от COVID-19.
Министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии призвали ЕС расследовать причину стремительного роста цен на газ.
Ученые Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельмана и Джорджио Паризо стали лауреатами Нобелевской премии по физике-2021.
ЕС пока не планирует вычеркивать Украину из списка государств, граждане которых могут путешествовать в страны блока без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.