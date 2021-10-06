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Посол Британии обеспокоена нападением на журналистов "Радио Свобода"

Среда, 6 октября 2021, 09:28

Посол Великобритании в Украине выразила обеспокоенность в связи с нападением на съемочную группу "Радио Свобода" представителей государственного Укрэксимбанка.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Обеспокоенная сообщениями о неподобающем поведении в отношении журналистов Радио Свобода со стороны представителей государственного Укрэксимбанка. Любые нападения на медиа недопустимы. Рада слышать, что полиция начала расследование", - написала Симмонс в своем Twitter.

Напомним, 4 октября журналисты программы "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанка" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Сообщалось, что Мецгеру не понравился один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты".

Журналист смог записать происходящее на аудио. Представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

По факту препятствования профессиональной деятельности журналистам "Схем" полиция открыла уголовное производство.

Укрэксимбанк в свою очередь обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

Темы: нападениеСМИБританияВеликобритания
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