Комитет защиты журналистов требует расследовать нападение на "Схемы" в госбанке

Комитет защиты журналистов заявляет, что украинские власти должны провести тщательное расследование нападения на двух журналистов, работающих в проекте расследований "Схемы", и обеспечить, чтобы все журналисты могли работать в безопасной среде.

Источник: заявление Комитета защиты журналистов (CPJ)

Прямая речь Гульнозы Саид, координатора программы CPJ в Европе и Центральной Азии: "Ставить чиновникам государственных банков неудобные вопросы – это то, что журналисты делают для общественного блага, и нападение на них с целью завладения их звукозаписывающей аппаратурой абсолютно неприемлемо.

Украинским властям следует расследовать нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанка" и привлечь виновных к ответственности. Журналисты из "Схем" не впервые сталкиваются с насилием, и их безопасность должна быть обеспечена".

Детали: CPJ сообщает, что его представители звонили главе правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру, но он не взял трубку.

Комитет защиты журналистов позвонил и написал на электронную почту представительнице пресс-службы банка Марине Фоменко, которая попросила CPJ задать вопрос в письменной форме. Она обещала ответить "очень быстро", но не сделала этого.

После инцидента "Укрэксимбанк" опубликовал в Facebook заявление, в котором отмечается, что банк глубоко уважает право общественности получать достоверную и полную информацию и всегда открыт для общения со СМИ, но в банке вынуждены были остановить интервью, потому что вопросы "Схем" касались информации о клиентах и затрагивали банковскую тайну.

CPJ напоминает, что ранее комитет документировал поджог автомобиля в августе 2020 года и наблюдение за журналистом, связанным со "Схемами", а также нападение на журналиста и оператора этой программы в марте 2019 года.

Предыстория:

4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.

Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".

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