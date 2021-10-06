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Климатические активисты прервали показ мод Louis Vuitton в Париже

Среда, 6 октября 2021, 09:52
Климатические активисты прервали показ мод Louis Vuitton в Париже
фото из сайта ЭП

Демонстранты прервали показ мод Louis Vuitton в Париже во вторник, пройдя по подиуму с баннером с осуждением влияния чрезмерного потребления на окружающую среду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Неся баннер "чрезмерное потребление = вымирание", женщина, представляющая группы Amis de la Terre France, Youth for Climate и Extinction Rebellion, прошла тем же путем, что и модели, вызвав ажиотаж у аудитории.

В первом ряду звезды французского кино Кэтрин Денев и Изабель Юппер почти не дрогнули, а некоторые представители клана Арно, сидевшие рядом с исполнительным директором LVMH и главой компании Бернаром Арно, переглянулись.

Протестующую схватили охранники и вывели с места проведения мероприятия.

Еще одного протестующего с баннером охрана перехватила в начале подиума.

Акция климатических активистов не остановила дефиле моделей по подиуму и сам показ мод.

Amis de la Terre France заявила, что нацелена на бренды, принадлежащие LVMH, чтобы сосредоточить внимание на проблеме чрезмерного потребления.

"LVMH является мировым лидером роскоши и несет ответственность, когда речь идет о тенденции, побуждающей текстильную промышленность постоянно обновлять коллекции быстрее и производить больше", - заявила представительница группы Алма Дюфур.

Темы: Францияэкология
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