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"Слуги народа" назначили председательствующего на отставку Разумкова

Среда, 6 октября 2021, 11:40

Народные депутаты фракции "Слуга народа" с помощью групп "Довіра" и "За майбутнє" поручили Данилу Гетманцеву председательствовать при рассмотрении вопроса об отзыве Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады 7 октября.

Источник: трансляция заседания Верховной Рады

Детали: Это решение принималось "ad hoc", его поддержали 234 народных депутата несмотря на заявления оппозиционных депутатов о нарушении регламента.

204 голоса дали сами "слуги народа".

Гетманцев заявил, что в связи с конфликтом интересов он за этот вопрос голосовать не будет.

 

Ирина Геращенко из "Европейской солидарности" при обсуждении отметила нарушении регламента и конфликт интересов у Руслана Стефанчука и Александра Корниенко, поскольку они претендуют на должности главы Верховной Рады и его первого заместителя.

Дополняется...

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