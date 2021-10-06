В Киеве скачок больных Covid – больше всего за сутки с апреля

За сутки 5 октября в столице зарегистрировали 792 новых случая коронавируса – это наибольшее количество больных за сутки с 29 апреля, когда было 868 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "792 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 11 летальных случаев от вируса".

Детали: Среди новых больных 424 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 267 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 50 девочек от 1 месяца до 17 лет и 51 мальчик от 1 до 17 лет.

76 больных коронавирусом госпитализировали. Также положили в больницу 235 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (138), Деснянском (115) и в Дарницком (113) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 237 337 подтвержденных случаев коронавируса, 5 474 больных умерли, преодолели вирус 221 870 жителей столицы, из них 211 за минувшие сутки.

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