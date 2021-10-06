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В Крыму четвертый подряд суточный "рекорд" случаев Covid

Среда, 6 октября 2021, 11:56
иллюстративное фото с сайта Unsplash

В оккупированном Россией Крыму за прошедшие сутки, 5 октября, зафиксирован очередной антирекорд по новым случаями заражения коронавирусом: за сутки подтверждено более 450 случаев.

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на сайт так называемого "Минздрава" Крыма

Прямая речь: "За 5 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 452 случая новой коронавирусной инфекции".

Детали: По данным оккупационных властей Крыма, это - четвертый подряд суточный антирекорд по увеличению количества случаев COVID в Крыму.

Предыстория:

  • Предыдущий максимальный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован в Крыму за 4 октября - 441, до этого - 435 и 421 (за 3 и 2 октября соответственно).
  • Ранее последние рекордные показатели фиксировались в июле. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе в 81 тыс. человек, более 2,6 тыс. пациентов умерли.

Темы: коронавирусCovid-2019оккупацияКрым
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