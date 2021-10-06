В Крыму четвертый подряд суточный "рекорд" случаев Covid
Среда, 6 октября 2021, 11:56
В оккупированном Россией Крыму за прошедшие сутки, 5 октября, зафиксирован очередной антирекорд по новым случаями заражения коронавирусом: за сутки подтверждено более 450 случаев.
Источник: российский Интерфакс со ссылкой на сайт так называемого "Минздрава" Крыма
Прямая речь: "За 5 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 452 случая новой коронавирусной инфекции".
Детали: По данным оккупационных властей Крыма, это - четвертый подряд суточный антирекорд по увеличению количества случаев COVID в Крыму.
Предыстория:
- Предыдущий максимальный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован в Крыму за 4 октября - 441, до этого - 435 и 421 (за 3 и 2 октября соответственно).
- Ранее последние рекордные показатели фиксировались в июле. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе в 81 тыс. человек, более 2,6 тыс. пациентов умерли.