В Крыму четвертый подряд суточный "рекорд" случаев Covid

В оккупированном Россией Крыму за прошедшие сутки, 5 октября, зафиксирован очередной антирекорд по новым случаями заражения коронавирусом: за сутки подтверждено более 450 случаев.

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на сайт так называемого "Минздрава" Крыма

Прямая речь: "За 5 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 452 случая новой коронавирусной инфекции".

Детали: По данным оккупационных властей Крыма, это - четвертый подряд суточный антирекорд по увеличению количества случаев COVID в Крыму.

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