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В Украину идут ночные заморозки

Среда, 6 октября 2021, 12:27
Фото с Facebook Укргидрометцентра

В ближайшие дни в Украине будет ветрено, но без осадков, ночью местами прогнозируют заморозки.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно Диденко: "7 октября штормовые порывы ветра возможны в западной части Украины, в Крыму, на Приазовье, в большинстве восточных областей, в Херсонской области и в Днепре с районами. Осадков в четверг не предвидится".

Детали: Ночью +1+7 градусов, местами заморозки (кроме крайнего юга и Закарпатья), в течение дня ожидается +10+15 градусов, на Закарпатье +15+19 градусов.

В Киеве 7 октября дожди маловероятны, ночью +1+4 градуса, в окрестностях возможны заморозки, днем ​​потеплеет до +13 градусов.

8 октября в Украине без осадков, ночью от -1 на северо-востоке и в центре до +5+7 на юге, днем ​​до +14.

Украинская правда
Темы: погода
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