В Украину идут ночные заморозки
В ближайшие дни в Украине будет ветрено, но без осадков, ночью местами прогнозируют заморозки.
Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook
Дословно Диденко: "7 октября штормовые порывы ветра возможны в западной части Украины, в Крыму, на Приазовье, в большинстве восточных областей, в Херсонской области и в Днепре с районами. Осадков в четверг не предвидится".
Детали: Ночью +1+7 градусов, местами заморозки (кроме крайнего юга и Закарпатья), в течение дня ожидается +10+15 градусов, на Закарпатье +15+19 градусов.
В Киеве 7 октября дожди маловероятны, ночью +1+4 градуса, в окрестностях возможны заморозки, днем потеплеет до +13 градусов.
8 октября в Украине без осадков, ночью от -1 на северо-востоке и в центре до +5+7 на юге, днем до +14.