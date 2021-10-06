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Заболеваемость COVID-19 в Польше за неделю выросла на 70%

Среда, 6 октября 2021, 12:50

Заболеваемость COVID-19 в Польше за последнюю неделю выросла на 70%.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемара Краска, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

"Сегодня мы превысили 2000 ежедневных случаев. Это ровно 2085 случаев. Это увеличение более чем 70% по сравнению с предыдущей неделей. Должен загореться красный свет", - сказал заместитель министра.

По его словам, "это тот самый момент, когда мы должны вакцинироваться, поскольку четвертая волна очевидно ускоряется, особенно в тех регионах, где число вакцинированных является самым низким",

При этом он указал, что правительство пока не планирует общенациональные ограничения, которые действовали в предыдущие волны пандемии.

"Мы не планируем никаких ограничений по экономике. Если они есть, то в масштабах поветов", - сказал он.

За время пандемии в Польше было зафиксировано более 2,9 млн случаев коронавируса, около 75 000 человек умерли.

Более 19,5 млн человек полностью вакцинированы от коронавируса в Польше. По данным СМИ, около 40% населения, имеющих право вакцинироваться, до сих пор не воспользовались этой возможностью.

Темы: Польша
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