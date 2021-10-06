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Рекордное число россиян назвало выборы Госдумы нечестными

Среда, 6 октября 2021, 12:54
фото: unsplash

45% россиян считают, что прошедшие парламентские выборы в РФ были нечестными.

Источник: Русская служба ВВС со ссылкой на опрос, проведенный "Левада-центром"

Детали: Как следует из итогов опроса, определенно нечестными выборы считают 24% респондентов. Это максимальный с 2007 года процент. Еще 21% считает их скорее нечестными.

Определенно доверяет итогам голосования 14% респондентов. Еще 32% опрошенных считают прошедшие выборы скорее честными.

Таким образом, в общей сложности итогам выборов сейчас не доверяют 45% опрошенных, а так или иначе доверяют - 46%. Оставшиеся 9% респондентов затруднились с ответом.

"Левада-центр" отмечает, что доверяют итогам выборов в основном избиратели партии власти "Единая Россия".

 

Кроме того, из опроса следует, что удовлетворенность выборами находится на самом низком уровне с 2007 года. Полностью или скорее удовлетворены ими 46% респондентов против 50% в 2016 году, 51% в 2011 году и 59% в 2007 году.

 

Предыстория: Выборы в Госдуму в этом году проводились с 17 по 19 сентября. "Единая Россия" и коммунисты получили 85% мест в парламенте.

Выборы сопровождались жалобами на нарушения и на итоги электронного голосования. Противники власти ставили под сомнение как данные по партийным спискам, так и голосование за одномандатников, подозревая власти в манипуляциях, в том числе с электронным голосованием.

Темы: Росcиявиборыопрос
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