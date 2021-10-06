Ясько: Не планирую переезжать в Грузию, но с Саакашвили много планов

Девушка экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, нардеп Елизавета Ясько заявила, что не планирует переезжать в Грузию, но имеет много планов на будущее со своим возлюбленным.

Источник: Ясько в интервью телеканалу "Дождь"

Прямая речь Ясько: "Переезжать в Грузию я точно не собираюсь. Я являюсь украинским политиком, я очень люблю Украину, и мое будущее в Украине. И планов какого-то переезда у меня никогда не было и точно это не планирую.

Мы (с Саакашвили – ред.) вместе, мы вместе живем, вместе проходим эту борьбу в том числе. У нас есть много планов на будущее. В том числе и политических планов борьбы за изменения, за реформы, и в Украине в том числе. Мы очень близки духом, идеями".

Детали: Она также сообщила, что планирует в ближайшее время приехать в Тбилиси и уже направила официальный запрос, поскольку это "немножечко бюрократический процесс".

По словам Ясько, сейчас связь с Саакашвили она поддерживает только через адвокатов и консула.

Она отметила, что он продолжает голодовку, но находится в позитивном расположении духа, что не может не радовать.

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