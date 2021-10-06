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Ясько: Не планирую переезжать в Грузию, но с Саакашвили много планов

Среда, 6 октября 2021, 13:20
Фото с Facebook Ясько

Девушка экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, нардеп Елизавета Ясько заявила, что не планирует переезжать в Грузию, но имеет много планов на будущее со своим возлюбленным.

Источник: Ясько в интервью телеканалу "Дождь"

Прямая речь Ясько: "Переезжать в Грузию я точно не собираюсь. Я являюсь украинским политиком, я очень люблю Украину, и мое будущее в Украине. И планов какого-то переезда у меня никогда не было и точно это не планирую.

Мы (с Саакашвили – ред.) вместе, мы вместе живем, вместе проходим эту борьбу в том числе. У нас есть много планов на будущее. В том числе и политических планов борьбы за изменения, за реформы, и в Украине в том числе. Мы очень близки духом, идеями".

Детали: Она также сообщила, что планирует в ближайшее время приехать в Тбилиси и уже направила официальный запрос, поскольку это "немножечко бюрократический процесс".

По словам Ясько, сейчас связь с Саакашвили она поддерживает только через адвокатов и консула.

Она отметила, что он продолжает голодовку, но находится в позитивном расположении духа, что не может не радовать.

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Предыстория:

  • Накануне выборов Саакашвили вернулся в Грузию и попал за решетку 1 октября.
  • В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
  • По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в стране 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело – о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен добиваться возвращения Саакашвили в Украину, поскольку у него есть украинское гражданство.
  • Грузинское правительство заявило, что не намерено передавать Киеву экс-президента и гражданина Михеила Саакашвили.

Ирина Балачук, УП
Темы: СаакашвилиГрузия
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