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В Германии 3 партии договорились о старте коалиционных переговоров

Среда, 6 октября 2021, 13:25

Немецкая либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) согласилась начать официальные трехсторонние переговоры с социал-демократами (СДПГ) и "Зелеными" о создании коалиционного правительства.

Об этом в среду заявил лидер СвДП Кристиан Линднер в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Сопредседатели "Зеленых" Анналена Бербок и Роберт Хабек ранее в среду заявили, что хотят начать совместные трехсторонние переговоры со "свободными демократами" и социал-демократами.

По словам Линднера, СвДП согласилась на предложение "Зеленых", и первый раунд трехсторонних переговоров состоится в четверг. О встрече в четверг договорились и с кандидатом на пост канцлера от СДПГ Олафом Шольцем.

После федеральных выборов "Зеленые" и Свободная демократическая партия сначала исследовали возможные линии компромисса друг с другом, а потом отдельно с социал-демократами, которые выиграли выборы, и с ХДС/ХСС, занявшим второе место.

Линднер сказал, что между СвДП и блоком ХДС/ХСС больше общего по содержанию, и коалиция "Ямайка" остается вариантом для либералов. Тем не менее, по его словам, желанием избирателей является сначала исследовать возможность создания коалиционного правительства с социал-демократами и "Зелеными".

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Темы: Германия
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