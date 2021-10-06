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Силовики проводят обыски в управлении образования одного из районов Киева

Среда, 6 октября 2021, 13:33
Фото обыска, источник: пресс служба прокуратры

В среду 6 октября прокуратура совместно с полицией проводит обыски в управлении образования Голосеевской райгосадминистрации в Киеве в рамках дела о присвоении госимущества.

Источник: столичная прокуратура в Telegram

Детали: Как показало следствие, чиновники управления образования в 2021 году безосновательно перечислили бюджетные деньги частным образовательным учреждениям в качестве компенсации за предоставление услуг базового дошкольного образования. При этом фактически указанные услуги не предоставлялись, что повлекло убытки территориальной общине на сумму более 2 миллионов гривен.

Во время обыска правоохранители изъяли документы касательно оснований и порядка перечисления денег, которые станут предметом экспертного исследования.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Украинская правда
Темы: Киевобыскиобразование
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