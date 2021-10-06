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Отставка Разумкова приближается: Счетная палата дала заключение

Среда, 6 октября 2021, 13:59
Дмитрий Разумков, фото с сайта ВР

Счетная палата передала народным депутатам вывод о результатах выполнения сметы Верховной Рады в январе-августе 2021 года, что необходимо для рассмотрения вопроса отзыва главы парламента.

Источник: народный депутат Евгения Кравчук ("Слуга народа") в Facebook

Детали: 5 октября Счетная палата утвердила заключение о результатах выполнения сметы Верховной Рады в январе-августе 2021 года и безотлагательно передала его народным депутатам.

Кравчук поблагодарила членов Счетной палаты за оперативную работу.

Заключение Счетной палаты нужно для рассмотрения вопроса отзыва с должности главы Верховной Рады.

 

Дмитрия Разумкова планируют отправить в отставку с поста спикера в четверг, 7 октября.

Народные депутаты фракции "Слуга народа" с помощью групп "Довіра" и "За майбутнє" уже поручили Данилу Гетманцеву председательствовать при рассмотрении этого вопроса.

Предыстория: 

Темы: Верховная РадаРазумков Дмитрий
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