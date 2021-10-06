Отставка Разумкова приближается: Счетная палата дала заключение
Счетная палата передала народным депутатам вывод о результатах выполнения сметы Верховной Рады в январе-августе 2021 года, что необходимо для рассмотрения вопроса отзыва главы парламента.
Источник: народный депутат Евгения Кравчук ("Слуга народа") в Facebook
Детали: 5 октября Счетная палата утвердила заключение о результатах выполнения сметы Верховной Рады в январе-августе 2021 года и безотлагательно передала его народным депутатам.
Кравчук поблагодарила членов Счетной палаты за оперативную работу.
Заключение Счетной палаты нужно для рассмотрения вопроса отзыва с должности главы Верховной Рады.
Дмитрия Разумкова планируют отправить в отставку с поста спикера в четверг, 7 октября.
Народные депутаты фракции "Слуга народа" с помощью групп "Довіра" и "За майбутнє" уже поручили Данилу Гетманцеву председательствовать при рассмотрении этого вопроса.
Предыстория:
- 30 сентября фракция "Слуга народа" инициировала сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Глава фракции Давид Арахамия объяснил такой шаг "регламентной войной", развязанной Разумковым, и различием во взглядах.
- 2 октября нардепы "Слуги народа" на "выездном заседании" в Трускавце собрали необходимые подписи за отставку Разумкова и договорились уже 4 октября приступить к процедуре отзыва действующего спикера.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Разумков должен был поддерживать позицию партии в вопросе санкций или борьбы с олигархами, но он пошел другим путем. Зеленский также сказал, что у Разумкова "другие политические взгляды", чем у 73% его избирателей.
- 5 октября депутаты фракции "Слуга народа", групп "Довіра" и "За майбутнє" отстранили Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.
- Основным кандидатом на должность главы Верховной Рады рассматривают первого вице-спикера Руслана Стефанчука.