Большинство британцев считают Brexit провалом – опрос

Более половины взрослого населения Великобритании считают, что выход из состава Европейского Союза был провалом.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Savanta ComRes, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Согласно результатам, 52% британцев считают, что Brexit принес мало результатов, а 36% считают, что Brexit был успешным.

Результаты опроса также показывают, что значительная часть сторонников выхода из ЕС и Консервативной партии глубоко разочарована жизнью за пределами блока.

26% тех, кто голосовал за выход, и каждый третий избиратель-консерватор считают выход из блока неудачным.

Каждый пятый голосующий за партию Бориса Джонсона говорит, что политика повторного вступления в ЕС повысит шансы консерваторов на следующих выборах.

На прошлой неделе другой опрос также показал, что более половины жителей Великобритании недовольны тем, как развивается ситуация после Brexit, и количество людей с таким мнением возрастает.