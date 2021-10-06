Закрытие школ и отмена плановых операций: Львов усилит карантинные мероприятия
Городской голова Львова Андрей Садовый планирует с 14 октября усилить карантинные мероприятия из-за неутешительной динамики увеличения количества больных коронавирусом в областном центре.
Источник: Telegram-канал мэра Львова Андрея Садового
Прямая речь: "Имеем плохую статистику заболеваемости коронавирусом, поэтому нужно принимать сложные и непопулярные решения. Но делать это необходимо с умом".
Детали: Как сообщает Садовый, львовский городской штаб оперативного реагирования рекомендовал городским властям усилить карантинные ограничения, начиная с 14 октября.
В частности, речь идет об ограничении массовых мероприятий, переводе учебных заведений на дистанционный режим работы и прекращении плановых операций в больницах, которые принимают больных с COVID-19.
По словам мэра Львова, окончательная информация по усилению карантина будет известна после заседания Нацкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 8 октября.
Предыстория:
- В понедельник, 4 октября, Садовый заявил, что Львов уже на днях будет в "красной" зоне по опасности распространения COVID-19.
- В среду, 6 октября, премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в "красную" зону по распространению коронавируса.
- С 23 сентября по всей территории Украины был введен "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, карантинные ограничения стали жестче.