Закрытие школ и отмена плановых операций: Львов усилит карантинные мероприятия

Городской голова Львова Андрей Садовый планирует с 14 октября усилить карантинные мероприятия из-за неутешительной динамики увеличения количества больных коронавирусом в областном центре.

Источник: Telegram-канал мэра Львова Андрея Садового

Прямая речь: "Имеем плохую статистику заболеваемости коронавирусом, поэтому нужно принимать сложные и непопулярные решения. Но делать это необходимо с умом".

Детали: Как сообщает Садовый, львовский городской штаб оперативного реагирования рекомендовал городским властям усилить карантинные ограничения, начиная с 14 октября.

В частности, речь идет об ограничении массовых мероприятий, переводе учебных заведений на дистанционный режим работы и прекращении плановых операций в больницах, которые принимают больных с COVID-19.

По словам мэра Львова, окончательная информация по усилению карантина будет известна после заседания Нацкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 8 октября.

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