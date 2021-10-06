Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция расследует повреждение внедорожника главы фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете

Среда, 6 октября 2021, 15:51
Полиция расследует повреждение внедорожника главы фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете
пошкоджене авто Лесика. фото з його Facebook-сторінки

В Харьковской области полиция устанавливает обстоятельства повреждения неизвестными автомобиля Toyota Land Cruiser, на котором ездит председатель фракции "Оппозиционной платформы - За Жизнь" в Харьковском городском совете Андрей Лесик.

Источник: Главное управление Нацполиции Харьковской области, Лесик на своей странице в Facebook

Дословно: "5 октября около 19:40 из службы" 102 "в полицию поступило сообщение от 40-летнего заявителя о том, что он обнаружил разбитое заднее стекло автомобиля Toyota Land Cruiser"

Детали: По данным отдела коммуникаций ГУ НП Харьковской области, указанное транспортное средство находилось у ресторана в селе Нестеренки в Харьковской области. Сигнализация не сработала.

Информация о ЧП зарегистрирована в Едином учете отделения полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1.

В то же время, как сообщил в Facebook сам Лесик, он связывает нападение на свой автомобиль с кампанией по выборам Харьковского городского головы.

"Активная стадия выборов мэра в Харькове в самом разгаре. Совершено нападение на мой автомобиль Тойота Ленд Крузер. Не исключено, что завтра в машине будут обнаружены оружие, наркотики или новые "уши". Жду приезда полиции ", - написал Лесик.

Напомним:

  • За пост мэра Харькова будут бороться 13 кандидатов.
  • 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного мэром на выборах осенью 2020 года.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Харьков
В пригороде Харькова прогремели взрывы – СМИ
В Харькове найден застреленным полицейский
Терехов уволил ответственного за состояние укрытий в Харькове
Последние новости
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
Все новости...
Реклама: