Полиция расследует повреждение внедорожника главы фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете
В Харьковской области полиция устанавливает обстоятельства повреждения неизвестными автомобиля Toyota Land Cruiser, на котором ездит председатель фракции "Оппозиционной платформы - За Жизнь" в Харьковском городском совете Андрей Лесик.
Источник: Главное управление Нацполиции Харьковской области, Лесик на своей странице в Facebook
Дословно: "5 октября около 19:40 из службы" 102 "в полицию поступило сообщение от 40-летнего заявителя о том, что он обнаружил разбитое заднее стекло автомобиля Toyota Land Cruiser"
Детали: По данным отдела коммуникаций ГУ НП Харьковской области, указанное транспортное средство находилось у ресторана в селе Нестеренки в Харьковской области. Сигнализация не сработала.
Информация о ЧП зарегистрирована в Едином учете отделения полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1.
В то же время, как сообщил в Facebook сам Лесик, он связывает нападение на свой автомобиль с кампанией по выборам Харьковского городского головы.
"Активная стадия выборов мэра в Харькове в самом разгаре. Совершено нападение на мой автомобиль Тойота Ленд Крузер. Не исключено, что завтра в машине будут обнаружены оружие, наркотики или новые "уши". Жду приезда полиции ", - написал Лесик.
Напомним:
- За пост мэра Харькова будут бороться 13 кандидатов.
- 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного мэром на выборах осенью 2020 года.