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Начальник службы безопасности "Киевпасстранса" получил подозрение

Среда, 6 октября 2021, 17:01
Начальник службы безопасности Киевпасстранса получил подозрение

Начальник службы безопасности и чрезвычайных ситуаций КП "Киевпастранс" получил подозрение в служебной халатности, потому что не проверил охрану станций Борщаговской линии скоростного трамвая, что повлекло за собой ущерб на 3,3 миллиона гривен.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева

Детали: Начальнику службы безопасности "Киевпасстранса" сообщили о подозрении в служебной халатности по ч.2 ст.367 УК.

Согласно материалам следствия, в 2019 году КП "Киевпастранс" заключило с победителем тендера - частной охранной компанией - договор об охране станций Борщаговской линии скоростного трамвая.

Фирма также должна была осуществлять на станциях пропускной режим с профессиональными охранниками по определенным круглосуточным охранным постам.

"Киевпастранс" перечислил предприятию более 4,1 млн гривен.

Оказалось, что фирма не имела в штате достаточного количества охранников и привлекала к дежурству сторонних без квалификации. На отдельных объектах охрана отсутствовала вообще.

Отмечается, что нарушения остались без внимания начальника службы безопасности "Киевпасстранс", который непосредственно и должен был проверить объемы предоставляемых услуг.

По заключению экспертизы, коммунальному предприятию нанесли ущерб на сумму 3,3 млн гривен.

В июле 2021 года сообщили о подозрении руководителю охранной структуры по факту присвоения средств (ч. 5 ст. 191 УК).

Украинская правда
Темы: прокуратураКиев
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