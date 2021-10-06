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На Закарпатье готовили серию терактов по заданию российских спецслужб – СБУ

Среда, 6 октября 2021, 18:09
На Закарпатье готовили серию терактов по заданию российских спецслужб – СБУ
на фото "паспорт организатора терактов

СБУ предотвратила совершение террористических актов в пограничном районе Закарпатской области. Злоумышленники по заданию организатора с РФ планировали поджечь Генконсульства соседней страны и заказать убийство общественного деятеля.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Преступники пытались совершить теракты для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе и дискредитации Украины на международной арене.

Силовики установили организатора преступлений, он скрывается в РФ, он в розыске. По данным следствия, это уроженец Луганской области. Он был завербован представителями спецслужб РФ.

По заданию своих "кураторов" агент планировал совершение поджогов зарубежного дипломатического учреждения, нескольких автомобилей с иностранной регистрацией и повредить исторический памятник на территории Закарпатья.

Кроме того, злоумышленник подыскивал исполнителя для убийства местного общественного деятеля, за это он "гарантировал" $30 тыс.

Среди других "задач" был также сбор и передача спецслужбам РФ секретных сведений о военных объектах на территории региона.

СБУ разоблачила всех участников запланированных терактов.

 

Украинская правда

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Темы: ЗакарпатьеСБУтерактРосcия
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