Новости 6 октября: скандал в "Укрэксимбанку", подозрение мэру Одессы

Председатель правления Укрэксимбанка временно сложил полномочия; мэру Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение - актуальные новости 6 октября.

О скандале

Председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер сложил полномочия на время расследования. "Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания", - написал Мецгер в заявлении.

6 октября полиция и прокуратура пришли в "Укрэксимбанк" вручить подозрение фигурантам уголовного производства относительно препятствования профессиональной деятельности журналистов "Схем", один из нападавших выскользнул из банка через черный вход.

На улице Антоновича перед зданием собралась акция протеста против противоправных действий, допущенных руководством и охраной банка, которые изымали технику у журналистов и пытались уничтожить отснятый материал.

О Труханове

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадия Труханова — он фигурирует в деле о завладении землей в Одессе. Согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн.

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