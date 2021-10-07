Разумков: Мы увидели новую коалицию "слуг" с "Батькивщиной"
Внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков считает, что голосование за отзыв его с должности главы Верховной Рады свидетельствует о формировании коалиции с участием "монобольшинства" и депутатов от "Батькивщины".
Источник: Разумков на брифинге после своей отставки
Прямая речь Разумкова: "О голосовании "Батькивщины": я утром знал, что они проголосуют, но я думаю, что мы увидели новую коалицию. Партия "Слуга народа", "Батькивщина" – СНБ будет".
Детали: Разумков отметил, что за отзыв его с должности спикера парламента, кроме фракции "Слуги народа", проголосовали "Батькивщина", "Довіра", "За майбутнє" и часть "Голоса".
За увольнение Разумкова проголосовали 215 "слуг народа", 20 нардепов "Батькивщины", 18 нардепов из группы "Довіра", 19 нардепов из "За майбєтнє" и 6 представителей "Голоса" и 6 внефракционных.
Против голосовали 7 "слуг народа", "Европейская солидарность" (27) и "ОПЗЖ" (23).
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Предыстория:
- 30 сентября фракция "Слуга народа" инициировала сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Глава фракции Давид Арахамия объяснил такой шаг "регламентной войной", развязанной Разумковым, и различием во взглядах.
- 2 октября нардепы "Слуги народа" на "выездном заседании" в Трускавце собрали необходимые подписи за отставку Разумкова и договорились уже 4 октября приступить к процедуре отзыва действующего спикера.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Разумков должен был поддерживать позицию партии в вопросе санкций или борьбы с олигархами, но он пошел другим путем. Зеленский также сказал, что у Разумкова "другие политические взгляды", чем у 73% его избирателей.
- 5 октября депутаты фракции "Слуга народа", групп "Довіра" и "За майбутнє" отстранили Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.
- Основным кандидатом на должность главы Верховной Рады рассматривают первого вице-спикера Руслана Стефанчука.