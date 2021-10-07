Разумков: Мы увидели новую коалицию "слуг" с "Батькивщиной"

Внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков считает, что голосование за отзыв его с должности главы Верховной Рады свидетельствует о формировании коалиции с участием "монобольшинства" и депутатов от "Батькивщины".

Источник: Разумков на брифинге после своей отставки

Прямая речь Разумкова: "О голосовании "Батькивщины": я утром знал, что они проголосуют, но я думаю, что мы увидели новую коалицию. Партия "Слуга народа", "Батькивщина" – СНБ будет".

Детали: Разумков отметил, что за отзыв его с должности спикера парламента, кроме фракции "Слуги народа", проголосовали "Батькивщина", "Довіра", "За майбутнє" и часть "Голоса".

За увольнение Разумкова проголосовали 215 "слуг народа", 20 нардепов "Батькивщины", 18 нардепов из группы "Довіра", 19 нардепов из "За майбєтнє" и 6 представителей "Голоса" и 6 внефракционных.

Против голосовали 7 "слуг народа", "Европейская солидарность" (27) и "ОПЗЖ" (23).

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