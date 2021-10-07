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Разумков подколол Арахамию с Коломойским: на футбол с олигархами не хожу

Четверг, 7 октября 2021, 12:20
Разумков подколол Арахамию с Коломойским: на футбол с олигархами не хожу
ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Уволенный с должности председателя Верховной Рады Дмитрий Разумков на вопрос о связях с олигархами подколол главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, которого заметили на футбольном матче в компании Игоря Коломойского.

Источник: Разумков в ВР после увольнения с должности спикера 7 октября

Прямая речь: "Я на футбол с представителями крупного бизнеса не хожу. Здесь будут другие коллеги они более подробно смогут рассказать об этом из личного опыта. И думаю, не только о футболе.

Результаты голосования вы видели".

Детали: 14 сентября на футбольном матче Лиги чемпионов "Динамо" - "Бенфика" в VIP-ложе заметили многих чиновников. Среди которых Арахамию и Коломойского.

Два источника "Украинской правды" заверили, что Арахамия на футболе договаривался о голосах для отставки Разумкова.

1 октября в Трускавце председатель фракции "Слуга народа" заверил, что Коломойский не давал ему указания уволить Разумкова. По словам Арахамии, он просто обмолвился с Коломойским несколькими словами.

Что было раньше: На заседании 7 октября нардепы уволили с должности спикера ВР Дмитрия Разумкова. Соответствующее решение поддержали 284 нардепа.

За увольнение Разумкова проголосовали 215 "слуг", 20 нардепов "Батькивщины", 18 нардепов партии "Довира", 19 нардепов "За майбутнє" и часть "Голоса" (6 нардепов).

"Против" голосовала "Евросолидарность" - 27, "ОПЗЖ" - 23, 7 "слуг" и часть внефракционных нардепов (8).

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Разумков ДмитрийАрахамия Ахметоволигархи
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