Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше заявили о рекордном количестве попыток незаконного пересечения границы из Беларуси

Четверг, 7 октября 2021, 12:25

В среду польские пограничники зафиксировали 667 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу - это наибольшее количество нелегалов, которые пытались попасть в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Пограничники задержали семерых граждан Турции. Также 13 человек были задержаны за содействие в пересечении границы.

"Новые рекорды. Вчера, 6 октября, сотрудники пограничной службы зафиксировали 667 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу, задержали 7 иммигрантов из Турции. Другим попыткам удалось предотвратить. За помощь в пересечении границы, как и вчера, были арестованы 13 человек: 10 иностранцев и 3 поляка", - говорится в сообщении Пограничной службы Польши.

С августа пограничники предотвратили более 14 000 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Сейчас на всех пограничных пунктах находится более 1,5 тысячи нелегальных мигрантов.

Со 2 сентября в пограничной зоне с Беларусью - в 183 населенных пунктов двух воеводств - действует чрезвычайное положение. Оно было введено на 30 дней согласно распоряжению президента Анджея Дуды, выданным по просьбе Совета министров.

Совет министров решил попросить президента Анджея Дуду продолжить чрезвычайное положение на 60 дней.

Дуда подписал и направил в Сейм ходатайство о согласии на продление действия чрезвычайного положения. Сейм согласился.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Польша
Глава МИД Польши обещает "адекватный" ответ на возможный удар России по ЗАЭС
Британия и Польша выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО
ЕС указал на недостатки с верховенством права в Польше и Венгрии
Последние новости
15:10
Залужный: Нужно оставить только 2 понятия пригодности и непригодности к службе
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
Все новости...
Реклама: