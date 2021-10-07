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В Польше заявили о рекордном количестве попыток незаконного пересечения границы из Беларуси

Четверг, 7 октября 2021, 12:25

В среду польские пограничники зафиксировали 667 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу - это наибольшее количество нелегалов, которые пытались попасть в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Пограничники задержали семерых граждан Турции. Также 13 человек были задержаны за содействие в пересечении границы.

"Новые рекорды. Вчера, 6 октября, сотрудники пограничной службы зафиксировали 667 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу, задержали 7 иммигрантов из Турции. Другим попыткам удалось предотвратить. За помощь в пересечении границы, как и вчера, были арестованы 13 человек: 10 иностранцев и 3 поляка", - говорится в сообщении Пограничной службы Польши.

С августа пограничники предотвратили более 14 000 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Сейчас на всех пограничных пунктах находится более 1,5 тысячи нелегальных мигрантов.

Со 2 сентября в пограничной зоне с Беларусью - в 183 населенных пунктов двух воеводств - действует чрезвычайное положение. Оно было введено на 30 дней согласно распоряжению президента Анджея Дуды, выданным по просьбе Совета министров.

Совет министров решил попросить президента Анджея Дуду продолжить чрезвычайное положение на 60 дней.

Дуда подписал и направил в Сейм ходатайство о согласии на продление действия чрезвычайного положения. Сейм согласился.

Темы: ПольшаБеларусь
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