Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Сербия и РФ ведут переговоры о новом долгосрочном газовом контракте

Четверг, 7 октября 2021, 13:01

Сербия и Россия ведут переговоры о заключении нового долгосрочного газового контракта.

Об этом сообщил в четверг сербский министр по инновационному и технологическому развитию Ненад Попович, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Как раз идут переговоры о новом долгосрочном контракте между "Газпромом" и "Сербиягазом", - заявил он после подписания протокола 19-го пленарного заседания российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, прибывший в Белград на заседание комитета, заявил, что надеется на заключение к концу 2021 года долгосрочного договора на поставку газа из России в Сербию.

"Я надеюсь, что "Газпром" до конца года заключит на выгодных условиях договор, надеюсь, долгосрочный договор на поставку в Сербию газа", - сказал он.

Президент Сербии Вучич ранее заявлял, что намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину через вице-премьера Юрия Борисова, с просьбой помочь на фоне резкого роста цены на газ.

Газ на главном европейском хабе TTF взлетел 6 октября на 40% и установил новый рекорд в почти 2000 долларов за тысячу кубометров.

Франция, Испания и три другие европейские страны призвали ЕС немедленно принять меры, чтобы смягчить удар от стремительно растущих цен на газ и расследовать причину этого.

Темы: РосcияСербия
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоApple доставила в Украину первую официальную партию iPhone на миллионы долларов

видео, фотоЛиван остался без электричества – страна погрузилась в темноту

Канцлер Австрии Курц ушел в отставку на фоне коррупционного скандала

Украина выиграла важнейший матч в Финляндии

видеоВозле дома Порошенко в Козине произошли столкновения

видеоСенсация на выборах в Чехии: власт проиграла, премьером должен стать Фиала

Все новости...
Росcия
Россия обновила суточный "рекорд" по количеству больных ковидом с начала года
Российские хакеры атаковали правительственные сети США и Европы – CNN
Лавров обвинил НАТО в поддержке "неонацистов в Украине" – СМИ
Последние новости
03:56
На Конго утонуло импровизированное судно, полсотни погибших
03:00
Демонстранты в Риме вышли против COVID-паспортов для работающих, хотели прорваться к офису премьера
01:58
Brexit: Лондон настаивает на необходимости "значительных изменений" в протоколе по Северной Ирландии
00:55
Талибы отказались сотрудничать с США для борьбы с "ИГИЛ"
23:56
фотоApple доставила в Украину первую официальную партию iPhone на миллионы долларов
23:29
Футбол: Ярмоленко прокомментировал победу Украины над Финляндией
22:49
видео, фотоЛиван остался без электричества – страна погрузилась в темноту
22:29
фотоМаск рассказал, когда ждать первые авто Tesla немецкого производства
21:29
Канцлер Австрии Курц ушел в отставку на фоне коррупционного скандала
21:17
Украина выиграла важнейший матч в Финляндии
Все новости...