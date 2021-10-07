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Сербия и РФ ведут переговоры о новом долгосрочном газовом контракте

Четверг, 7 октября 2021, 13:01

Сербия и Россия ведут переговоры о заключении нового долгосрочного газового контракта.

Об этом сообщил в четверг сербский министр по инновационному и технологическому развитию Ненад Попович, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Как раз идут переговоры о новом долгосрочном контракте между "Газпромом" и "Сербиягазом", - заявил он после подписания протокола 19-го пленарного заседания российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, прибывший в Белград на заседание комитета, заявил, что надеется на заключение к концу 2021 года долгосрочного договора на поставку газа из России в Сербию.

"Я надеюсь, что "Газпром" до конца года заключит на выгодных условиях договор, надеюсь, долгосрочный договор на поставку в Сербию газа", - сказал он.

Президент Сербии Вучич ранее заявлял, что намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину через вице-премьера Юрия Борисова, с просьбой помочь на фоне резкого роста цены на газ.

Газ на главном европейском хабе TTF взлетел 6 октября на 40% и установил новый рекорд в почти 2000 долларов за тысячу кубометров.

Франция, Испания и три другие европейские страны призвали ЕС немедленно принять меры, чтобы смягчить удар от стремительно растущих цен на газ и расследовать причину этого.

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Темы: РосcияСербия
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