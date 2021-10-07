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Песков заявил, что в Кремле еще "нащупывают", о чем говорить с Зеленским

Четверг, 7 октября 2021, 13:31
Песков заявил, что в Кремле еще нащупывают, о чем говорить с Зеленским
Дмитрий Песков, фото ТАСС

В Кремле заявили, что формирование повестки дня возможной встречи президентов России и Украины – Владимира Путина и Владимира Зеленского – продолжается, ее еще нет.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Действительно, между Офисом президента Украины и Администрацией президента нашей страны – это (Дмитрий) Козак – осуществляются контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. 

И озвучивались, и формулировались разные предложения, но пока в сухом остатке какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестки дня возможной встречи нет".

Детали: Так Песков ответил на сообщения ряда СМИ о том, что российская сторона якобы передала в Киев 12 пунктов в качестве итогового документа после возможной встречи Путина и Зеленского.

Этому предшествовало: Накануне российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источник в госструктурах РФ сообщило, что Москва несколько месяцев назад довела до украинской стороны свое видение итогов возможной встречи Путина и Зеленского. Предложения по итоговому документу вмещали 12 вопросов.

В Кремле якобы допускали возможность восстановить дипломатические отношения, вернуть послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические ограничения и отменить санкции в отношении физических и юридических лиц, возобновить транспортное сообщение и продолжить транзит и поставки газа после 2024 года.

При этом Крым в российских темах для разговора не упомянут, а в контексте Донбасса говорится, что представители России в ТКГ и "нормандском формате" поддержат любые мирные договоренности Киева с оккупантами ОРДЛО.

Украина на предложенную Кремлем "повестку дня" не отреагировала.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcияЗеленский
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