В Украине разоблачили мошенников: обманули иностранцев на $7,5 миллиона

Нацполиция совместно с Федеральным бюро расследований США разоблачили международную преступную организацию, которая обманула иностранцев на 7,5 миллиона долларов.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "Граждане Украины и иностранцы организовали функционирование масштабной международной мошеннической схемы. Она заключалась в деятельности специально созданных торговых платформ, якобы позволявших получать прибыль путем купли-продажи различных активов. С помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и роста прибыли в сотни раз".

Фото ОГП

Детали: Подобные платформы и колл-центры функционировали в Киеве и Харькове. Их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были граждане других стран.

Мошенники через эти торговые платформы и колл-центры выманили у граждан США 7,5 миллиона долларов.

Фото ОГП

5 октября правоохранители провели 23 санкционированных обыска на территории Киева, Киевской и Харьковской областей и изъяли компьютеры, флешнакопители, криптоноситель, документацию, банковские карты и деньги.

По данному факту открыто производство по ст. 255 (создание и участие в преступной организации) и ст.190 (мошенничество) УК.