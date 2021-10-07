На украинской границе выстрелом остановили турок, которые пробирались в Германию

Нелегальных мигрантов из Турции задержали накануне на Закарпатье пограничники.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Во время патрулирования украинского-венгерской границы наряд отдела "Лужанка" увидел четырех человек, которые пытались преодолеть заградительный забор.

Заметив военнослужащих, злоумышленники попытались скрыться. Чтобы остановить беглецов, охранники госграницы осуществили предупредительный выстрел вверх, после чего всех четырех задержали и доставили в пограничное подразделение.

Задержанными оказались граждане Турции. Указано, что все они имели паспорта. Конечной целью нелегальной путешествия турок должна была стать Германия.

Сейчас их доставили в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда.

Оценку действиям иностранцев и их дальнейшую судьбу вскоре будет решать суд, резюмируют пограничники.