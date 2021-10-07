Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На украинской границе выстрелом остановили турок, которые пробирались в Германию

Четверг, 7 октября 2021, 14:04
фото ГПСУ

Нелегальных мигрантов из Турции задержали накануне на Закарпатье пограничники.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Во время патрулирования украинского-венгерской границы наряд отдела "Лужанка" увидел четырех человек, которые пытались преодолеть заградительный забор.

Заметив военнослужащих, злоумышленники попытались скрыться. Чтобы остановить беглецов, охранники госграницы осуществили предупредительный выстрел вверх, после чего всех четырех задержали и доставили в пограничное подразделение.

Задержанными оказались граждане Турции. Указано, что все они имели паспорта. Конечной целью нелегальной путешествия турок должна была стать Германия.

Сейчас их доставили в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда.

Оценку действиям иностранцев и их дальнейшую судьбу вскоре будет решать суд, резюмируют пограничники.

Украинская правда
Темы: границаПограничная служба
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский призвал членов комиссии по САП "выполнить свой долг"

ЕС и США отреагировали на срыв заседания комиссии по руководителю САП

Уже 15 регионов отнесены Минздравом к "оранжевым"

В Киеве больше всего с апреля случаев коронавируса за сутки

дополненоЗаседание комиссии по избранию руководителя САП сорвано из-за отсутствия кворума

Коронавирус в Украине: 15,9 тысяч новых больных, 250 смертей

Все новости...
граница
Польша привлечет вертолеты к охране границы с Беларусью
Глава МВД анонсировал "большое строительство границ" с Беларусью и РФ
Между ОРДО и ОРЛО начали убирать "таможенные посты"
Последние новости
16:12
В Германии напали на экс-солдата армии Израиля, полиция говорит об антисемитизме
16:03
Налоговая ставка для международных корпораций будет введена
15:52
В Грузии заявили, что Саакашвили начал принимать мед и сок
15:25
За январь-сентябрь расходы отстают от плана почти на 100 миллиардов: в KSE назвали причины
15:11
Зеленский призвал членов комиссии по САП "выполнить свой долг"
14:50
Укрзализныця назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц
14:33
картаВ ближайшие дни будет сухо, ночью местами заморозки
14:06
В России новый антирекорд умерших от коронавируса
13:50
В Польше 9 лицам грозит до 10 лет тюрьмы за смерть украинца
13:48
Нафтогаз торопит тепловиков решить вопрос долгов
Все новости...