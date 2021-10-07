Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На украинской границе выстрелом остановили турок, которые пробирались в Германию

Четверг, 7 октября 2021, 14:04
На украинской границе выстрелом остановили турок, которые пробирались в Германию
фото ГПСУ

Нелегальных мигрантов из Турции задержали накануне на Закарпатье пограничники.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Во время патрулирования украинского-венгерской границы наряд отдела "Лужанка" увидел четырех человек, которые пытались преодолеть заградительный забор.

Заметив военнослужащих, злоумышленники попытались скрыться. Чтобы остановить беглецов, охранники госграницы осуществили предупредительный выстрел вверх, после чего всех четырех задержали и доставили в пограничное подразделение.

Задержанными оказались граждане Турции. Указано, что все они имели паспорта. Конечной целью нелегальной путешествия турок должна была стать Германия.

Сейчас их доставили в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда.

Оценку действиям иностранцев и их дальнейшую судьбу вскоре будет решать суд, резюмируют пограничники.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: границаПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
граница
Российский губернатор призвал жителей Шебекино ехать уже домой
Зеленский объяснил, когда Украина будет готова к дипломатическому урегулированию войны
Возле границы Польши с Калининградом нашли загадочный воздушный шар
Последние новости
15:10
Залужный: Нужно оставить только 2 понятия пригодности и непригодности к службе
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
Все новости...
Реклама: