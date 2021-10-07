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Вице-премьер: Украина стремится к единой экономической зоне с ЕС

Четверг, 7 октября 2021, 14:06

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что Украина должна выходить на более амбициозный формат диалога с Евросоюзом и говорить о создании единой экономической зоны.

Об этом Стефанишина рассказала в интервью "Европейской правде".

"Мы должны говорить о создании единой экономической зоны. То есть не просто зоны свободной торговли, ведь мы это уже имеем в соответствии с Соглашением об ассоциации.

Вместо этого мы стремимся к общему экономическому пространству, в основе идеологии которого будет лежать полный доступ ко всем четырем свободам ЕС", - сказала она, имея в виду перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала.

"Это другая идеология и религия - создание единого рынка с ЕС", - отметила вице-премьер.

12 октября в Киеве состоится саммит Украина-ЕС. Его результаты дадут ответ на вопрос, оправданы ли амбиции Киева по масштабному обновлению Соглашения об ассоциации.

Читайте подробнее в интервью: Ольга Стефанишина: Такого масштабного пересмотра соглашения с ЕС не знала ни одна другая страна

Темы: ЕСэкономика
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