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В Турции экстренно сел пассажирский самолет из-за сообщения о бомбе

Четверг, 7 октября 2021, 15:03
Фото Hurriyet

В аэропорту турецкого города Трабзон экстренно сел пассажирский самолет из-за сообщения о бомбе на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Сообщение о бомбе поступило во время полета пассажирского самолета Airbus A320 авиакомпании Al Jazeera Airlines, совершавшего рейс из Кувейта в Турцию.

На борту находились 51 пассажир и 6 членов экипажа. После экстренной посадки пассажиры были эвакуированы, группы экспертов начали проверку самолета.

В аэропорту объявили специальные оперативные меры безопасности, других пассажиров, которые ждали на внутренние и международные рейсы, также вывели из здания терминала.

Через некоторое время турецкие власти объявили, что в результате поисков никаких взрывных устройств не найдено, аэропорт снова открыли для полетов.

Темы: Турцияавиа
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