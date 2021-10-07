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Арахамия назвал неожиданным голосование "Батькивщины" за отставку Разумкова

Четверг, 7 октября 2021, 15:44
Арахамия назвал неожиданным голосование Батькивщины за отставку Разумкова
Давид Арахамия, фото с сайта "Слуги народа"

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверяет, что его удивило голосование "Батькивщины" почти в полном составе за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.

Источник: общение Арахамии с журналистами в кулуарах парламента в четверг, которое транслирует в Facebook пресс-служба СН

Прямая речь: "Для меня было неожиданным такое голосование, честно говоря".

Детали: Депутат предположил, что "Батькивщина" сделала это с целью в будущем построить "нормальный политический диалог" с новым руководством Рады. "Потому что всегда по ветру играть - это признак опытной политики", - отметил он.

Арахамия отверг предположение, что "Слуга народа" и "Батькивщина" могут создать коалицию в парламенте.

"Не то что договоренности, даже намеков на разговоры такие нет", - подчеркнул он.

Предыстория: В четверг народные депутаты по инициативе "Слуги народа" проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Соответствующее решение поддержали 284 нардепа, среди которых 20 представителей "Батькивщины", которая всегда выступает оппонентом партии власти. Всего во фракцию "Батькивщина" входит 21 депутат.

В ВО "Батькивщина" заявили, что поддержали отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, потому что он 2 года представлял монобольшинство и провел законы, против которых выступала фракция Юлии Тимошенко.

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Евгений Кизилов, УП

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Темы: Разумков ДмитрийБатькивщинаувольнениеВерховная РадаАрахамия
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