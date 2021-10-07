В Польше произошли две аварии с украинцами: двое погибших, один в тяжелом состоянии

В городе Катовице на юге Польши в среду вечером и в четверг утром произошли два дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли двое граждан Украины, еще один украинец получил тяжелые травмы.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила пресс-секретарь городской полиции Катовице Агнешка Жилка, пишет "Европейская правда".

"В четверг утром на съезде с дороги национального значения №86 на дорогу национального значения №79 в ДТП попали два гражданина Украины в возрасте 21 и 22 года, которые ехали на автомобиле Opel Astra. По неизвестным причинам они съехали с дороги, автомобиль перевернулся и столкнулся с деревом. Они погибли на месте", – сообщила она.

Вечером в четверг, 6 октября, в одном из тоннелей города Катовице 43-летний гражданин Украины, который ехал на грузовике, по неизвестным причинам съехал с дороги и врезался в защитный экран вдоль дороги, повредив систему управления, которая отвечает за подачу электроэнергии и вентиляцию в тоннеле.

"Мужчина в тяжелом состоянии, без сознания, доставлен в больницу. Кроме украинца, никто в аварии не пострадал", – сообщила Жилка.

Она добавила, что мужчина работает в одной из польских транспортных компаний.

По ее словам, местная прокуратура начала следствие по фактам двух ДТП. Предварительно следствие не исключает никаких причин аварий, в том числе превышение скорости водителями.

Ранее сообщалось, что в Польше во время нанесения дорожной разметки погиб 23-летний украинец.