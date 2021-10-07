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"Батькивщина" отреагировала на слова Разумкова о ее коалиции со "слугами"

Четверг, 7 октября 2021, 17:00
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, фото с сайта партии

"Батькивщина" назвала ложью заявление уволенного спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, что фракция якобы вошла в коалицию со "Слугой народа".

Источник: заявление партии "Батькивщина", опубликованное на ее сайте

Дословно: "Мы не участвуем ни в интригах, ни в "новых коалициях". И Дмитрий Разумков, который громко заявил о якобы нашем участии в новом большинстве, прекрасно знает, что это не так. Жаль, что самостоятельный политический путь он начинает с такой примитивной лжи".

Детали: В партии настаивают, что вообще стремятся к "немедленным" досрочным выборам парламента, потому что это - "единственный разумный выход из этого тупика".

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Предыстория: В четверг народные депутаты по инициативе "Слуги народа" проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Соответствующее решение поддержали 284 нардепа. Среди них почти вся фракция "Батькивщины", которая всегда выступает оппонентом партии власти.

Разумков на это заявил, что такое голосование свидетельствует о формировании коалиции с участием "монобольшинства" и депутатов от "Батькивщины".

В ВО "Батькивщина" пояснили, что поддержали отставку Разумкова, потому что он 2 года представлял монобольшинство и провел законы, против которых выступала фракция Юлии Тимошенко.

Украинская правда
Темы: БатькивщинаСлуга народаРазумков Дмитрий
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