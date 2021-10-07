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В Киев приехала дипломатка, ответственная за политику США в отношении Украины

Четверг, 7 октября 2021, 18:04
В Киев приехала дипломатка, ответственная за политику США в отношении Украины
Робин Данниган в Киеве (слева), фото американского посольства в Киеве

Новоназначенная заместитель помощника государственного секретаря Робин Данниган, ответственная за Центральную и Восточную Европу, находится с визитом в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление посольства США

Дословно: "Во время своего первого визита в Украину новоназначенная заместитель помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Робин Данниген обсудила широкий круг вопросов американо-украинских отношений во время встреч с представителями правительства, гражданского общества и СМИ", - говорится в сообщении.

Детали: На встрече с заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрием Сеником Данниган подтвердила поддержку безопасности Украины в ходе осуществления реформ.

"После этого она упомянула о более 13 тысячах украинцев, погибших на востоке Украины в результате российской агрессии, и подчеркнула на своих дальнейших встречах, что США будут продолжать поддерживать украинское гражданское общество, верховенство права и антикоррупционные институты", - отметили в посольстве.

 
Робин Данниган чтит память погибших на Донбассе украинцев
фото американского посольства в Киеве

Напомним: Данниган назначили на должность 8 сентября. Последние три года дипломатка работала в посольстве США в Вене.

Данниган была громким критиком планов России построить газопровод "Северный поток-2", что лишит Украину около $2 миллиардов в год.

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Темы: СШАКиевдипломатические отношения
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