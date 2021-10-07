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Украинский язык стал официальным в одном из городов Бразилии

Четверг, 7 октября 2021, 18:27
Заседание горсовета Прудентополиса, Фото: Всемирный Конгресс Украинцев

Украинский язык объявили официальным языком города Прудентополис в штате Парана в Бразилии.

Источник: BBC News Украина, бразильское издание Nossa Gente и Всемирный Конгресс Украинцев

Детали: 5 октября такое решение единогласно принял городской совет Прудентополиса, многие жители которого являются потомками украинских иммигрантов с Галичины.

Проект решения внес на голосование депутат Маурисио Босак, а обоснование подготовил лидер Украинской-Бразильской Центральной Репрезентации, адвокат Витторио Соротюк.

По словам Босака, официальное использование украинского языка в Прудентополисе сделает крупный культурный, научный и туристический вклад в развитие муниципалитета.

В Прудентополисе, помимо португальского, самым распространенным языком является украинский. Несколько жителей города ездили учиться в Украину и теперь вносят свой вклад в развитие муниципалитета.

Дословно в обосновании решения: "Открываются новые перспективы обмена между нашим муниципалитетом и Украиной, а также для обучения молодежи на университетском уровне в Украине или с помощью онлайн-средств. Вот почему сохранение и развитие украинского языка среди нас имеет основополагающее значение в дополнение к таким важным языкам, как португальский и английский".

 
Заседание горсовета Прудентополиса
Фото: Всемирный Конгресс Украинцев

Напомним: В 2019 году Прудентополис стал городом-побратимом Тернополя.

В штате Парана живут сотни тысяч потомков украинских мигрантов. Первые украинские мигранты появились здесь в конце XIX века. Последняя, ​​четвертая волна миграции, произошла после окончания Второй мировой войны.

Местные украинцы пытаются поддерживать связи с родиной путем сохранения музыкальных и танцевальных традиций, создания фольклорных групп и хоров, а также деятельности религиозных общин.

Темы: БразилияязыкУкраина
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