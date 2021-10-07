Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Саакашвили не будет проблемой в отношениях между Украиной и Грузией - спикер парламента

Четверг, 7 октября 2021, 19:54

Ситуация вокруг экс-президента Михеила Саакашвили не будет причиной ухудшения отношений между Украиной и Грузией.

Об этом заявил спикер парламента Грузии Каха Кучава после встречи в Киеве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Рустави-2".

"Это ситуация, которая действительно создает неудобство для двух стран. Конечно, они не знали о его планах о незаконном пересечении границы. В целом это неловкая ситуация, которая однако, и это подчеркивали обе стороны, не может быть причиной ухудшения отношений между нашими странами, мы очень дружественные страны, стратегические партнеры и нам ничто не помешает", - сказал Кучава.

Ранее глава МИД Грузии Давида Залкалиани заявил, что абсурдно обсуждать и дискутировать на тему экстрадиции Саакашвили.

Саакашвили сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к 3 годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к шести годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в страну 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.

Читайте также: Спасти Саакашвили: может ли Украина вытащить политика из грузинской тюрьмы

Темы: СаакашвилиГрузияУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости пятницы и ночи: смерть Полякова, подозрение для Медведчука, спикер Рады Стефанчук

Исландия приостановила использование вакцин Moderna

Смертник совершил теракт в мечети в Афганистане — более 40 погибших

Умер один из первых украинских ИТ-предпринимателей Алексей Мась

инфографикаСервисы Facebook "упали" второй раз за неделю

Перечень профессий с обязательным COVID-вакцинацией планируют расширить – Радуцкий

Все новости...
Саакашвили
Пограничники расследуют, как Саакашвили пересек границу
Глава МИД Грузии: говорить об экстрадиции Саакашвили – абсурдно
Ясько: Не планирую переезжать в Грузию, но с Саакашвили много планов
Последние новости
08:14
Коронавирус в Украине: 15,9 тысяч новых больных, 250 смертей
08:00
Главные новости пятницы и ночи: смерть Полякова, подозрение для Медведчука, спикер Рады Стефанчук
07:34
Оккупанты 10 раз нарушали "тишину" на Донбассе, стреляли из запрещенного оружия
06:40
Украина седьмая в мире по суточной распространенности COVID-19
05:41
Десять человек пострадали в атаках дронов на аэропорт в Саудовской Аравии
04:42
СМИ: США встретятся с "Талибаном" на первых переговорах на высоком уровне после вывода войск
03:40
Бразилия пересекла отметку в 600 тысяч погибших от COVID-19
02:40
Исследование: На четверть больше людей начали страдать тревожностью и депрессией за год пандемии
01:40
Исландия приостановила использование вакцин Moderna
00:40
Смертник совершил теракт в мечети в Афганистане — более 40 погибших
Все новости...