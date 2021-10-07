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Новости 7 октября: отставка Разумкова, коронавирус набирает обороты

Четверг, 7 октября 2021, 21:12
фото: дмитро ларин, уп

Верховная Рада проголосовала за отставку Дмитрия Разумкова; за сутки 6 октября в Украине зафиксировали 15 125 случаев заболевания Covid-19 — актуальные новости 7 октября.

Про отставку Разумкова

Народные депутаты проголосовали за освобождение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады, решение поддержали 284 нардепа.

Фракция "Слуга народа" делегировала на этот пост нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, "Голос" — Ярослава Железняка, "Европейская солидарность" — Яну Зинкевич, нардепы Гео Лерос и Алексей Гончаренко предложили кандидатуры друг друга.

Народные депутаты продолжат избрания нового председателя Верховной Рады в пятницу, 8 октября. Однако Железняк и Лерос уже сняли свои кандидатуры с рассмотрения.

Коронавирус набирает обороты

За сутки 6 октября в Украине зафиксировали 15 125 новых случаев COVID-19, госпитализировали 3 541 человека, умерли 314 пациентов, выздоровели 4 380 человек. Также за минувшие сутки вакцинировали 122 298 человек.

В 24-х из 25 регионов Украины превышен уровень заболеваемости Covid-19, уже 12 регионов находятся в "оранжевой зоне" эпидемической опасности.

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Темы: Разумков Дмитрийкоронавирус
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